Характеристики товара
Описание
Стул в современном стиле с открытой спинкой. Материал обивки велюр, ткань отличается высокой прочностью, долговечностью в сочетании с мягким ворсом и бархатистой поверхностью. Ещё одним достоинством велюра является простота чистки и ухода за внешним состоянием обивки. Каркас выполнен из металла, широкие ножки стула выдерживают большие нагрузки, а мягкие пластиковые подпятники не испортят напольное покрытие. Широкая полукруглая спинка позволяет с комфортом расположиться за обеденным столом. Интересное сочетание современного дизайна и отличное дополнение любого интерьера.
Замок, расположенный на внутренней стороне открытой спинки является декоративным и не предусматривает снятия обивки.
2 коробки / 4 шт
Габариты:
1короб: 71*64*52
2короб: 56*56*47
Вес брутто:
1короб: 18,3
2короб: 10,2
Объем:
1короб: 0,24
2короб: 0,15
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Ширина500 мм
- Глубина470 мм
- Вес6.7 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкавельвет
- Максимальная нагрузка180 кг
- Цветсиний
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.39 м3
- Вес упаковки28.50 кг