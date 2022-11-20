Товар в корзине. Перейти
Стул Молли вельвет королевский синий - фото 1Стул Молли вельвет королевский синий - фото 2Стул Молли вельвет королевский синий - фото 3Стул Молли вельвет королевский синий - фото 4Стул Молли вельвет королевский синий - фото 5

Стул Молли вельвет королевский синий

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Oslo, круглый
Стол Oslo, круглый
Следующий Диван Облако
Стол Oslo, круглый

Характеристики товара

Описание

Стул в современном стиле с открытой спинкой. Материал обивки велюр, ткань отличается высокой прочностью, долговечностью в сочетании с мягким ворсом и бархатистой поверхностью. Ещё одним достоинством велюра является простота чистки и ухода за внешним состоянием обивки. Каркас выполнен из металла, широкие ножки стула выдерживают большие нагрузки, а мягкие пластиковые подпятники не испортят напольное покрытие. Широкая полукруглая спинка позволяет с комфортом расположиться за обеденным столом. Интересное сочетание современного дизайна и отличное дополнение любого интерьера.
Замок, расположенный на внутренней стороне открытой спинки является декоративным и не предусматривает снятия обивки.

2 коробки / 4 шт
Габариты:
1короб: 71*64*52
2короб: 56*56*47
Вес брутто:
1короб: 18,3
2короб: 10,2
Объем:
1короб: 0,24
2короб: 0,15

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина470 мм
  • Вес6.7 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкавельвет
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.39 м3
  • Вес упаковки28.50 кг

Похожие товары

Диван ОблакоНастоящее фото товара Диван Облако, произведённого компанией ChiedoCover
от19 900
11

Диван Облако

Стул Брайан хакиНастоящее фото товара Стул Брайан хаки, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Брайан хаки

В наличии 58 шт.
Стул Бон экокожа, черныйНастоящее фото товара Стул Бон экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99056
8 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Бон экокожа, черный

В наличии 61 шт.
Стул Турин изумруд, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Турин изумруд, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Турин изумруд, золотые ножки

В наличии 43 шт.
Стул Zig Zag желтыйНастоящее фото товара Стул Zig Zag желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
6

Стул Zig Zag желтый

В наличии 64 шт.
Стул Zig Zag аквамаринНастоящее фото товара Стул Zig Zag аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
6

Стул Zig Zag аквамарин

В наличии 58 шт.
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
6

Стул-кресло Самба М, белый

Стол Tulip D80 белыйНастоящее фото товара Стол Tulip D80 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99041
21 990 ₽Оптовая цена
13

Стол Tulip D80 белый

В наличии 100 шт.
Стол Tulip D90 белыйНастоящее фото товара Стол Tulip D90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99032
21 990 ₽Оптовая цена
9

Стол Tulip D90 белый

В наличии 94 шт.
Настоящее фото товара Стул Данвилл прозрачный лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
10

Стул Данвилл прозрачный лак

Другие товары из разделамебель для антикафе
Настоящее фото товара Стул Дальтон дуб выбеленный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
10

Стул Дальтон дуб выбеленный

Настоящее фото товара Стул Далзелл дуб выбеленный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
13

Стул Далзелл дуб выбеленный

Настоящее фото товара Стул Далзелл метрополитан, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
12

Стул Далзелл метрополитан

Настоящее фото товара Стул Данбури метрополитан, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
13

Стул Данбури метрополитан

Настоящее фото товара Стул Данверс метрополитан, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
9

Стул Данверс метрополитан

Настоящее фото товара Стул Дартмут ноче рубино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
10

Стул Дартмут ноче рубино

Настоящее фото товара Стул Де-Витт дуб кера, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
10

Стул Де-Витт дуб кера, хром

Настоящее фото товара Стул Де-Мойн дуб кера, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
6

Стул Де-Мойн дуб кера

Настоящее фото товара Стул Декстер ноче рубино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
6

Стул Декстер ноче рубино

Настоящее фото товара Стул Деланко ноче рубино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
13

Стул Деланко ноче рубино

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1038, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
11

Подстолье металлическое 1038

В наличии 30 шт.
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетоваяНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
5

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая

Кружка 230 мл Royal White 6, 48Настоящее фото товара Кружка 230 мл Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
13

Кружка 230 мл Royal White 6, 48

Кружка 235 мл Royal White 6, 48Настоящее фото товара Кружка 235 мл Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена
9

Кружка 235 мл Royal White 6, 48

Вешалка напольная Worm чернаяНастоящее фото товара Вешалка напольная Worm черная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
9

Вешалка напольная Worm черная

Настоящее фото товара Стол обеденный Куртра мини, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
15

Стол обеденный Куртра мини