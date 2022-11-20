Товар в корзине. Перейти
Стул Molly, ткань бежевый - фото 1Стул Molly, ткань бежевый - фото 2

Стул Molly, ткань бежевый

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул MOLLY красный
Стул MOLLY красный
Следующий Стул Molly, ткань зеленый
Стул MOLLY красный

Характеристики товара

Описание

MOLLY – мега-модная модель, объединяющая главные тенденции конца 2021, начала 2022 года!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина610 мм
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 29 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, велюр изумрудный

В наличии 23 шт.
Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 48 шт.
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 23 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 6 шт.
С этим товаром покупают
Конфигурация складных столов №5Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №5, произведённого компанией ChiedoCover
29 050
Оптовая цена
8

Конфигурация складных столов №5

Стол РаймондоНастоящее фото товара Стол Раймондо, произведённого компанией ChiedoCover
от518 390
Оптовая цена
5

Стол Раймондо

Стол обеденный Apriori T круглый, Д180Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T круглый, Д180, произведённого компанией ChiedoCover
от195 790
Оптовая цена
12

Стол обеденный Apriori T круглый, Д180

Стол Брадшо, черный / белый Настоящее фото товара Стол Брадшо, черный / белый , произведённого компанией ChiedoCover
75 890
Оптовая цена
7

Стол Брадшо, черный / белый

Стол Окленд d1000, HPL Белый матовыйНастоящее фото товара Стол Окленд d1000, HPL Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
14

Стол Окленд d1000, HPL Белый матовый

Стол обеденный Варна 120*80 стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Варна 120*80 стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99045
26 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Варна 120*80 стеклянный

Другие товары из разделастолы и стулья для столовой общепита
Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 100 шт.