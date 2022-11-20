Характеристики товара
Описание
MOLLY – мега-модная модель, объединяющая главные тенденции конца 2021, начала 2022 года!
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина510 мм
- Глубина610 мм
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
MOLLY – мега-модная модель, объединяющая главные тенденции конца 2021, начала 2022 года!
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Конфигурация складных столов №5
Стол Раймондо
Стол обеденный Apriori T круглый, Д180
Стол Брадшо, черный / белый
Стол Окленд d1000, HPL Белый матовый
Стол обеденный Варна 120*80 стеклянный