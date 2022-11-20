Характеристики товара
Описание
MOLLY – мега-модная модель, объединяющая главные тенденции конца 2021, начала 2022 года!
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина510 мм
- Глубина610 мм
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
MOLLY – мега-модная модель, объединяющая главные тенденции конца 2021, начала 2022 года!
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро
Стол Пегас 1400x850
Стол Рольф
Стол Аруба 140, Шторм стекло/ черный каркас
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Комплект мебели Гарсия, brown
Стол Лофт 13 1200x700, ясень