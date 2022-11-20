Товар в корзине. Перейти
Стул Molly, ткань темно-серый - фото 1Стул Molly, ткань темно-серый - фото 2

Стул Molly, ткань темно-серый

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Molly, ткань зеленый
Стул Molly, ткань зеленый
Следующий Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Molly, ткань зеленый

Характеристики товара

Описание

MOLLY – мега-модная модель, объединяющая главные тенденции конца 2021, начала 2022 года!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина610 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 29 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, велюр изумрудный

В наличии 23 шт.
Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 48 шт.
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 23 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 6 шт.
С этим товаром покупают
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99043
49 990 ₽Оптовая цена
15

Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро

В наличии 8 шт.
Стол Пегас 1400x850Настоящее фото товара Стол Пегас 1400x850, произведённого компанией ChiedoCover
от24 490
Оптовая цена
14

Стол Пегас 1400x850

Настоящее фото товара Стол Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
от15 49011
17 290 ₽
14

Стол Рольф

Стол Аруба 140, Шторм стекло/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Аруба 140, Шторм стекло/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
45 300
Оптовая цена
8

Стол Аруба 140, Шторм стекло/ черный каркас

В наличии 39 шт.
Стол Фин 140 Кремовый, стекло/ Кремовый каркасНастоящее фото товара Стол Фин 140 Кремовый, стекло/ Кремовый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
21 000
Оптовая цена
5

Стол Фин 140 Кремовый, стекло/ Кремовый каркас

В наличии 16 шт.
Комплект мебели Гарсия, brownНастоящее фото товара Комплект мебели Гарсия, brown, произведённого компанией ChiedoCover
32 090
Оптовая цена
7

Комплект мебели Гарсия, brown

В наличии 100 шт.
Стол Лофт 13 1200x700, ясеньНастоящее фото товара Стол Лофт 13 1200x700, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
6

Стол Лофт 13 1200x700, ясень

Другие товары из разделастолы и стулья для столовой общепита
Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 100 шт.