Товар в корзине. Перейти
Стул Molly, ткань зеленый - фото 1Стул Molly, ткань зеленый - фото 2

Стул Molly, ткань зеленый

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Molly, ткань бежевый
Стул Molly, ткань бежевый
Следующий Стул Molly, ткань темно-серый
Стул Molly, ткань бежевый

Характеристики товара

Описание

MOLLY – мега-модная модель, объединяющая главные тенденции конца 2021, начала 2022 года!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина610 мм
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 29 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, велюр изумрудный

В наличии 23 шт.
Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 48 шт.
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 23 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 6 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лофт 16, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
13

Стол Лофт 16

Настоящее фото товара Стол Мюнхен раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от64 090
Оптовая цена
12

Стол Мюнхен раздвижной

Настоящее фото товара Стол CОРРЕНТО, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
26 690
Оптовая цена
10

Стол CОРРЕНТО, 1200x800

Стол журнальный Аpriori Т, черныйНастоящее фото товара Стол журнальный Аpriori Т, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
Оптовая цена
14

Стол журнальный Аpriori Т, черный

Настоящее фото товара Стол Мосул дуб, тон махагон, произведённого компанией ChiedoCover
26 190
Оптовая цена
13

Стол Мосул дуб, тон махагон

Стол Вега D110, раскладной Мрамор Леванто / белый каркасНастоящее фото товара Стол Вега D110, раскладной Мрамор Леванто / белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
17 900
Оптовая цена
13

Стол Вега D110, раскладной Мрамор Леванто / белый каркас

Стол обеденный Лео, черный мраморНастоящее фото товара Стол обеденный Лео, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
41 490
Оптовая цена

Стол обеденный Лео, черный мрамор

Другие товары из разделастолы и стулья для столовой общепита
Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 100 шт.