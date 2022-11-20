Характеристики товара
Описание
MOLLY – мега-модная модель, объединяющая главные тенденции конца 2021, начала 2022 года!
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина510 мм
- Глубина610 мм
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
MOLLY – мега-модная модель, объединяющая главные тенденции конца 2021, начала 2022 года!
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стол Лофт 16
Стол Мюнхен раздвижной
Стол CОРРЕНТО, 1200x800
Стол журнальный Аpriori Т, черный
Стол Мосул дуб, тон махагон
Стол Вега D110, раскладной Мрамор Леванто / белый каркас
Стол обеденный Лео, черный мрамор