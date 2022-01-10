Стул MONACO DARK GREEN
Сиденье - велюр.
Ножки стула - металл в черном цвете.
Упакован - 4 шт./1 кор
Высота (см) 83
Ширина (см) 50
Длина (см) 60
Количество мест 0,25
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 50
Глубина стула (см) 60
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Дата поступления товара 10.01.2022
Высота сиденья (см) 50
Высота стула (см) 83
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 6,32
Объем (м3) 0,068
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Тёмно-зелёный
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
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