Стул Monaco, темно-серый велюр/ белый каркас

13 оценок

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Стул Monaco, темно-серый велюр/ белый каркас

4.6
7 100 ₽
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Стул Max, светло-серый велюр/ белый каркас
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Стул Monaco, темно-серый велюр/ черный каркас

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 1 кор

Вес брутто: 6.32

Объем: 0.068

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Основные характеристики

  • Цветсерый
  • Высота830 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

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