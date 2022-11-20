Стул Monaco, темно-серый велюр/ черный каркас

14 оценок

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Стул Monaco, темно-серый велюр/ черный каркас

4.7
7 100 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 1 кор

Вес брутто: 6.32

Объем: 0.068

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Основные характеристики

  • Цветсерый
  • Высота830 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

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