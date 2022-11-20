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Стул Монарх королевский синий

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Стул Монарх, коричневый

Характеристики товара

Описание

Стильный и мягкий кухонный стул имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная плотная ткань. Ножки металлические с принтом под дерево.

1 коробка / 2 шт
Габариты: 55,5*58*75,5
Вес брутто: 15,8 кг
Объем: 0,24

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкавельвет
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки555 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки755 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки15.80 кг

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