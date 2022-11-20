Характеристики товара
Описание
Стильный и мягкий кухонный стул имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная плотная ткань. Ножки металлические с принтом под дерево. Высота подлокотников от пола - 63,5 см.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Глубина540 мм
- Вес6 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавельвет
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки555 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки755 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Вес упаковки15.80 кг