Стул Моне, сливовый Teddy велюр/ черный каркас

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсиреневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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