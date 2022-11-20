Характеристики товара
Описание
Элегантный стул Monk выполнен из массива дуба. Его детали тщательно проработаны, чтобы обеспечить долговечность и комфорт использования на долгие годы.
Стул Monk оформлен мягким сиденьем из натуральной кожи, а также имеет эргономичную спинку для поддержки спины.
Классический дизайн идеально сочетается с любым интерьером. Крепкий, надежный стул Monk станет идеальным дополнением к вашей коллекции мебели и будет радовать вас своей красотой и комфортом на протяжении многих лет.
МАССИВ КАРКАСА: дуб натуральный
СИДЕНЬЕ: натуральная кожа
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина570 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес9 кг
- Обивканатуральная кожа
- Каркасдуб
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия