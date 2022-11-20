Стул Монреал

7 оценок

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Стул Монреал

4.3
11 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Изысканный стул "Монреал" выполнен в классическом стиле, имеет сложный силуэт и резьбу. Станет прекрасным украшением домашнего и делового интерьера.

В стандартной комплектации:
Ширина : 590 мм; Глубина: 580 мм; Высота: 1030 мм; Вес: 7,4 кг;
Крашение: тонировка + полуматовый лак;
Обивка: ткань однотонная (рогожка/микрофибра/жаккард)+ тесьма стандарт;
Наполнитель: многослойный блок ППУ .

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Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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