Изысканный стул "Монреал" выполнен в классическом стиле, имеет сложный силуэт и резьбу. Станет прекрасным украшением домашнего и делового интерьера.
В стандартной комплектации:
Ширина : 590 мм; Глубина: 580 мм; Высота: 1030 мм; Вес: 7,4 кг;
Крашение: тонировка + полуматовый лак;
Обивка: ткань однотонная (рогожка/микрофибра/жаккард)+ тесьма стандарт;
Наполнитель: многослойный блок ППУ .
Стул Такер, серый деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стул Мелисса мятный
Стул Джованни
Стул Лоренс вельвет карамель
Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
Стул Kongsberg, голубой, сплошной