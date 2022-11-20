Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина530 мм
- Глубина580 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкаткань
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки7 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Стул Наполеон, патина с бронзой
Стул Vicky, латте
Стул Барбара велюр синий золотые ножки
Обеденный стул Чико, темно-зеленый
Стул Oliver Square велюр мятный
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул пластиковый Cross, черный
Стул пластиковый Cross, оливковый
Складной стул Трансформер синий
Стул Eames Черный