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Стул Монро зеленый - фото 1

Стул Монро зеленый

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаткань
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки7 кг

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