Характеристики товара
Описание
Может быть использован, как стул на кухне/гостиной, а так же в кафе, ресторанах или офисах в стиле хай-тек. Металлический каркас стула покрыт порошковой краской, которая не скалывается от механического воздействия, благодаря чему стул не ржавеет и не теряет своей привлекательности. Стул поставляется в разобранном виде.
Данные для Транспортных компаний:
- Вес: 5.5 кг
- Объем: 0.123 м3
- Габариты коробки: 105х45х27 см (в коробке 6 шт.)
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина400 мм
- Глубина430 мм
- Материал каркасаметалл