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Стул Монтерия, серый

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Стул Монтерия, белый

Характеристики товара

Описание

Может быть использован, как стул на кухне/гостиной, а так же в кафе, ресторанах или офисах в стиле хай-тек. Металлический каркас стула покрыт порошковой краской, которая не скалывается от механического воздействия, благодаря чему стул не ржавеет и не теряет своей привлекательности. Стул поставляется в разобранном виде.

Данные для Транспортных компаний:

  • Вес: 5.5 кг
  • Объем: 0.123 м3
  • Габариты коробки: 105х45х27 см (в коробке 6 шт.)
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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина430 мм
  • Материал каркасаметалл

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