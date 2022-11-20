Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина530 мм
- Глубина520 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкаткань
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки7 кг
Стол Консоль Арт Деко серебро
Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро
Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро
Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото
Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото
Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото
Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро
Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро