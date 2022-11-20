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Стул Moon, серый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес6.4 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.10 м3

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