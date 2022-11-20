Характеристики товара
Описание
Размер упаковки (ДхШхВ) 900 x 580 x 550 мм
Вес 6.575 кг
Объем 0.073 куб. м
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина490 мм
- Глубина440 мм
- Вес6.5 кг
- Цветсиний, бежевый
Размер упаковки (ДхШхВ) 900 x 580 x 550 мм
Вес 6.575 кг
Объем 0.073 куб. м
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло