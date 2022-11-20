Характеристики товара
Описание
Дизайнерское кресло Morgan органично впишется в современный интерьер ресторанов, баров, гостиниц и апартаментов. Практически в любой обстановке данная модель будет смотреться очень солидно и презентабельно. В то же время она будет придавать особую теплоту и стойкое ощущение защищенности и спокойствия. Обивка изготовлена из ткани с повышенной износостойкостью, не стирается и не линяет, не требует больших усилий по уходу.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Высота860 мм
- Глубина650 мм
- Вес15 кг
- ОбивкаИскуственная кожа
- Цветкоричневый