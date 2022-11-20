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Стул Морган светло-коричневая экокожа ножки черные - фото 1Стул Морган светло-коричневая экокожа ножки черные - фото 2Стул Морган светло-коричневая экокожа ножки черные - фото 3Стул Морган светло-коричневая экокожа ножки черные - фото 4Стул Морган светло-коричневая экокожа ножки черные - фото 5Стул Морган светло-коричневая экокожа ножки черные - фото 6

Стул Морган светло-коричневая экокожа ножки черные

Артикул: CH-034-546
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерское кресло Morgan органично впишется в современный интерьер ресторанов, баров, гостиниц и апартаментов. Практически в любой обстановке данная модель будет смотреться очень солидно и презентабельно. В то же время она будет придавать особую теплоту и стойкое ощущение защищенности и спокойствия. Обивка изготовлена из ткани с повышенной износостойкостью, не стирается и не линяет, не требует больших усилий по уходу.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Высота860 мм
  • Глубина650 мм
  • Вес15 кг
  • ОбивкаИскуственная кожа
  • Цветкоричневый

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