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Стул Moscow бежево-серая ткань ножки металл под дерево - фото 1

Стул Moscow бежево-серая ткань ножки металл под дерево

Артикул: CH-034-456
2 оценки
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Характеристики товара

Описание

В дизайнерском стуле Moscow, как в полифонии столицы, соединилось всё самое лучшее. Данная модель притягивает к себе внимание неординарным художественным решением. Вдохновленный Москвой, известный дизайнер наполнил свое произведение отголосками исторических достопримечательностей: угловатостью кремлевских башен, свободным сочетанием европейской практичности и восточного уюта. Стул поставляется как в цветах Дениса Симачева русские национальные узоры актуализируют народные традиции в современном интерьере , так и в фирменных тканях Deep House, которые отличает износостойкость и непритязательность в уходе. Благодаря высокому качеству наши стулья пользуются неизменной популярностью у владельцев кафе и ресторанов.

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес14 кг
  • ОбивкаТкань
  • Цветбежевый

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