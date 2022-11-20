Характеристики товара
Описание
Стул Moscow в бархатной! В дизайнерском стуле Moscow, как в полифонии столицы, соединилось всё самое лучшее. Данная модель притягивает к себе внимание неординарным художественным решением. Вдохновленный Москвой, известный дизайнер наполнил свое произведение отголосками исторических достопримечательностей: угловатостью кремлевских башен, свободным сочетанием европейской практичности и восточного уюта. Стул поставляется как в цветах Дениса Симачева (русские национальные узоры актуализируют народные традиции в современном интерьере), которые отличает износостойкость и непритязательность в уходе. Благодаря высокому качеству наши стулья пользуются неизменной популярностью у владельцев кафе и ресторанов.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Высота810 мм
- Глубина580 мм
- Вес12 кг
- ОбивкаБархатная ткань
- Цветсерый, черный