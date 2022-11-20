Товар в корзине. Перейти
Стул Moscow темно-серый бархат ножки черные - фото 1

Стул Moscow темно-серый бархат ножки черные

Артикул: CH-034-458
17 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Moscow темно-зеленый бархат ножки черные
Стул Moscow темно-зеленый бархат ножки черные
Следующий Антверпен орех серая ткань FLORI 38 и ножки орех
Стул Moscow темно-зеленый бархат ножки черные

Характеристики товара

Описание

Стул Moscow в бархатной! В дизайнерском стуле Moscow, как в полифонии столицы, соединилось всё самое лучшее. Данная модель притягивает к себе внимание неординарным художественным решением. Вдохновленный Москвой, известный дизайнер наполнил свое произведение отголосками исторических достопримечательностей: угловатостью кремлевских башен, свободным сочетанием европейской практичности и восточного уюта. Стул поставляется как в цветах Дениса Симачева (русские национальные узоры актуализируют народные традиции в современном интерьере), которые отличает износостойкость и непритязательность в уходе. Благодаря высокому качеству наши стулья пользуются неизменной популярностью у владельцев кафе и ресторанов.


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес12 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветсерый, черный

Похожие товары

Стул Rome, пудровыйНастоящее фото товара Стул Rome, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
16

Стул Rome, пудровый

В наличии 10 шт.
Стул Rome, серыйНастоящее фото товара Стул Rome, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
13

Стул Rome, серый

Стул Seven Leather, серыйНастоящее фото товара Стул Seven Leather, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
11

Стул Seven Leather, серый

В наличии 1 шт.
Стул Turin бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Turin бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
14

Стул Turin бирюзовый

В наличии 195 шт.
Стул Turin, винныйНастоящее фото товара Стул Turin, винный, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
7

Стул Turin, винный

В наличии 6 шт.
Стул Turin, зеленыйНастоящее фото товара Стул Turin, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
8

Стул Turin, зеленый

Стул Turin, зеленый, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Turin, зеленый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
7

Стул Turin, зеленый, черные ножки

Стул Turin латтеНастоящее фото товара Стул Turin латте, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
4

Стул Turin латте

В наличии 4 шт.
Стул Turin, пудровыйНастоящее фото товара Стул Turin, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
8

Стул Turin, пудровый

В наличии 170 шт.
Стул Turin, синий Настоящее фото товара Стул Turin, синий , произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
12

Стул Turin, синий

В наличии 44 шт.
С этим товаром покупают
Стол журнальный Д3Настоящее фото товара Стол журнальный Д3, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
15

Стол журнальный Д3

Настоящее фото товара Стул Эден-ПБ, полубарный с овальной мягкой спинкой из дерева, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена
13

Стул Эден-ПБ, полубарный с овальной мягкой спинкой из дерева

Стул Breeze, оливковый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Breeze, оливковый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
11 550
Оптовая цена
2

Стул Breeze, оливковый велюр/ черный каркас

Стул для посетителей хром, бежевая кожаНастоящее фото товара Стул для посетителей хром, бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
4

Стул для посетителей хром, бежевая кожа

Стул Daiquiri, серый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Daiquiri, серый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 400
Оптовая цена
12

Стул Daiquiri, серый/ черный каркас

В наличии 173 шт.
Стул Olivia, латтеНастоящее фото товара Стул Olivia, латте, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
2

Стул Olivia, латте

В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Настольная лампа Globo II, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена
9

Настольная лампа Globo II

Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
28

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
33

Стул Хит 25мм с подлокотниками