Фотография Стул Motley, серо-синий от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Motley, серо-синий

4.3
Оптовая цена
от 12 000 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Motley, серо-синий
Стул Motley, серо-синий
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Стул Motley, серо-синий

4.3
12000 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина660 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес10 кг
  • Ширина620 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Высота880 мм

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