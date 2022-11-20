Фотография Стул Motley, серо-зеленый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Motley, серо-зеленый

4.3
Оптовая цена
от 12 000 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Motley, серо-зеленый
Стул Motley, серо-зеленый
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Стул Motley, серо-зеленый

4.3
12000 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина660 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес10 кг
  • Ширина620 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Высота880 мм

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