Стул мягкий каркас хром бежевый
4 390 ₽
Стул мягкий без подлокотников , экокожа, каркас металл хром
габариты 100*50*25 0,125
количество штук в упаковке 6
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