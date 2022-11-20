Стул мягкий каркас хром черный
4 390 ₽
Стул мягкий без подлокотников со стеганой тканью на спинке, экокожа, каркас металл хром
габариты 100*50*25 0,125
количество штук в упаковке 6
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Стул Хит 20мм - золото, красная корона, в наличии
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)
Стул RACE SW (НА БЕЛОЙ БАЗЕ SWISS)
Стул GOA (НА 4 НОЖКАХ)
Стул мягкий каркас скоба синий
Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, морилка черная
Элегантное полукресло Ларс
Стул Viyana
Стул Eames DAW красный
Стул Eames Прозрачный
Стул Eames Черный