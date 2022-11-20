Стул мягкий без подлокотников со стеганой тканью на спинке, экокожа, каркас металл хром
габариты 100*50*25 0,125
количество штук в упаковке 6
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