Стул мягкий без подлокотников со стеганой тканью на спинке, экокожа, каркас металл хром
габариты 100*50*25 0,125
количество штук в упаковке 6
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Стул Halmar verdi, белый
Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам
Стул Наполеон Старинный орех, деревянный
Стул мягкий каркас хром олива
Стул мягкий каркас хром серый, экокожа
Стул мягкий каркас хром белый
Стул мягкий каркас хром бежевый
Стул мягкий каркас металл хром серый
Стул мягкий каркас хром капучино
Стул Eames DAW красный