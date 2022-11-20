Стул мягкий каркас хром коричневый

9 оценок

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Стул мягкий каркас хром коричневый

4.7
3 690 ₽
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Стул мягкий каркас хром серый

Характеристики товара

Описание

Стул мягкий без подлокотников со стеганой тканью на спинке, экокожа, каркас металл хром

габариты 100*50*25 0,125

количество штук в упаковке 6

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый

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