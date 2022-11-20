Стул мягкий каркас хром синий

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул мягкий каркас хром синий

4.1
3 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)
Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)
Следующий Стул мягкий каркас хром коричневый
Стул мягкий каркас хром коричневый

Характеристики товара

Описание

Стул мягкий без подлокотников со стеганой тканью на спинке, экокожа, каркас металл хром

габариты 100*50*25 0,125

количество штук в упаковке 6

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсиний

С этим товаром покупают

Стул Дания 25мм, гладкий каркасНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, гладкий каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 560
6

Стул Дания 25мм, гладкий каркас

Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушкамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9003
1 940 ₽
11

Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками

Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
10

Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый

Комплект Такер, 4 белых стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 белых стула, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
16

Комплект Такер, 4 белых стула

Стул Кроссбэк, черно-красная патинаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, черно-красная патина, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
14

Стул Кроссбэк, черно-красная патина

Настоящее фото товара Стул Текс, каркас хром / Пегас капучино, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
7

Стул Текс, каркас хром / Пегас капучино

Стул Наполеон Старинный орех, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Старинный орех, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
13

Стул Наполеон Старинный орех, деревянный

Другие товары из раздела

Стул мягкий каркас хром серыйНастоящее фото товара Стул мягкий каркас хром серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
11

Стул мягкий каркас хром серый

Настоящее фото товара Стул мягкий каркас хром олива, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
15

Стул мягкий каркас хром олива

Настоящее фото товара Стул мягкий каркас хром серый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
14

Стул мягкий каркас хром серый, экокожа

Настоящее фото товара Стул мягкий каркас хром белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
11

Стул мягкий каркас хром белый

Настоящее фото товара Стул мягкий каркас хром бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
5

Стул мягкий каркас хром бежевый

Стул мягкий каркас металл хром серыйНастоящее фото товара Стул мягкий каркас металл хром серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
12

Стул мягкий каркас металл хром серый

Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 99038
7 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 26 шт.