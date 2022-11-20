Стул мягкий каркас скоба синий
5 290 ₽
Стул мягкий без подлокотников , экокожа, каркас металл хром "скоба". Круглое сечение
габариты 90*46*52 0,215
количество штук в упаковке 4
вес 24.6 кг
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