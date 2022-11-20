Стул мягкий каркас скоба синий

7 оценок

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Стул мягкий каркас скоба синий

4.7
5 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стул мягкий без подлокотников , экокожа, каркас металл хром "скоба". Круглое сечение

габариты 90*46*52 0,215

количество штук в упаковке 4

вес 24.6 кг

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсиний

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