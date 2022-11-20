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Стул мягкий Мартин темно-серая ткань ножки черные - фото 1Стул мягкий Мартин темно-серая ткань ножки черные - фото 2Стул мягкий Мартин темно-серая ткань ножки черные - фото 3Стул мягкий Мартин темно-серая ткань ножки черные - фото 4Стул мягкий Мартин темно-серая ткань ножки черные - фото 5Стул мягкий Мартин темно-серая ткань ножки черные - фото 6Стул мягкий Мартин темно-серая ткань ножки черные - фото 7

Стул мягкий Мартин темно-серая ткань ножки черные

Артикул: CH-034-298
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантный цвет дизайнерского кресла MARTIN подчеркивает строгость офиса или изысканность ресторана. Сдержанная форма и мягкие линии также гармоничны в жилых помещениях. В любом случае это кресло сделает ваш интерьер стильным и респектабельным. Оцените по достоинству изящное творение мебельных мастеров! Изделие долгое время не потеряет достойный вид даже при постоянном использовании.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина640 мм
  • Вес10.6 кг
  • ОбивкаБархатная ткань

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