Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Mystere Black с велюровой обивкой можно использовать в комплекте с обеденным или письменным столом, а также как самостоятельный предмет обстановки. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров. Сиденье и спинка обтянуты мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Внешняя сторона спинки имеет ромбовидную стежку. Металлические ножки черного цвета дополнены пластиковыми подпятниками для предотвращения царапанья напольного покрытия.
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина500 мм
- Глубина570 мм
- Вес4.7 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка200 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки6.20 кг