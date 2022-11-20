Стул белое кружево

9 оценок

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Стул белое кружево

4.5
3 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 6
Вес стандартной упаковки, кг.: 23.15
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.230

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина650 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес3.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

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