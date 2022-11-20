Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 6
Вес стандартной упаковки, кг.: 23.15
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.230
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Складной стол Виктория 180
Стул Eames барный DSW ярко-голубой
Кружка 235 мл Royal White 6, 48
Кружка 284 мл Royal White 6, 48
Кружка 310 мл Royal White 6, 48
Кружка 330 мл Royal White 6, 36
Кружка 340 мл Royal White 6, 36
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная
Стул Return, черный
Стул Прованс 3, деревянный
Диван Томас, солнечный желтый
Стул Флекс велюр светло-серый белые ножки
Стул Флекс велюр оранжевый
Диван угловой Бостон
Стол Молли Венге
Стол Молли Вишня
Стол Сарагоса темный длинный