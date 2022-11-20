Стул Return, черный

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Return, черный

4.8
4 890 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Jazz, черный
Стул Jazz, черный
Следующий Стул Прованс 3, деревянный
Стул Jazz, черный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик

С этим товаром покупают

Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 800
15

Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ

Стул Кроссбэк с черной подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
5

Стул Кроссбэк с черной подушкой

Перечница круглая 80 мм Royal White 24,144Настоящее фото товара Перечница круглая 80 мм Royal White 24,144, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена
7

Перечница круглая 80 мм Royal White 24,144

Подставка для специй Royal White 12, 144Настоящее фото товара Подставка для специй Royal White 12, 144, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена
15

Подставка для специй Royal White 12, 144

Салатник / Чаша суповая 280 мл без ручек Royal White 6, 48Настоящее фото товара Салатник / Чаша суповая 280 мл без ручек Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена
16

Салатник / Чаша суповая 280 мл без ручек Royal White 6, 48

Салатник / Чаша суповая 480 мл без ручек Royal White 4, 32Настоящее фото товара Салатник / Чаша суповая 480 мл без ручек Royal White 4, 32, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
13

Салатник / Чаша суповая 480 мл без ручек Royal White 4, 32

Салатник 120 мм (350мл) Royal White 6, 36Настоящее фото товара Салатник 120 мм (350мл) Royal White 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
7

Салатник 120 мм (350мл) Royal White 6, 36

Стул DSW пэчворкНастоящее фото товара Стул DSW пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
5

Стул DSW пэчворк

В наличии 100 шт.

Другие товары из раздела

Диван Томас, солнечный желтыйНастоящее фото товара Диван Томас, солнечный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 900
116Хит

Диван Томас, солнечный желтый

Стул Флекс велюр светло-серый белые ножкиНастоящее фото товара Стул Флекс велюр светло-серый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Флекс велюр светло-серый белые ножки

В наличии 40 шт.
Стул Флекс велюр оранжевыйНастоящее фото товара Стул Флекс велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Флекс велюр оранжевый

В наличии 35 шт.
Диван угловой БостонНастоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
13

Диван угловой Бостон

Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
10

Стол Молли Венге

Настоящее фото товара Стол Молли Вишня, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
7

Стол Молли Вишня

Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный длинный, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
5

Стол Сарагоса темный длинный

Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
13

Стол Сарагоса темный квадрат

Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый длинный, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
10

Стол Сарагоса светлый длинный