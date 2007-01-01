Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Брейния velutto 14 / белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Брейния velutto 14 / белый
13 оценок
8 590
Стул на металлокаркасе Брейния velutto 14 / белый - фото 1Стул на металлокаркасе Брейния velutto 14 / белый - фото 2Стул на металлокаркасе Брейния velutto 14 / белый - фото 3Стул на металлокаркасе Брейния velutto 14 / белый - фото 4Стул на металлокаркасе Брейния velutto 14 / белый - фото 5Стул на металлокаркасе Брейния velutto 14 / белый - фото 6Стул на металлокаркасе Брейния velutto 14 / белый - фото 7Стул на металлокаркасе Брейния velutto 14 / белый - фото 8

Стул на металлокаркасе Брейния velutto 14 / белый

Артикул: CH-081-652
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - белый; Ширина - 48; Глубина - 60; Высота - 83; Ширина сиденья - 46; Глубина сиденья - 48; Высота сиденья - 48;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекконусные
  • Цветзеленый, белый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул на металлокаркасе Брейния velutto 14 / белый
Стул на металлокаркасе Брейния velutto 14 / белый
8 590
