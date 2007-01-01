Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина600 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес7 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Тип ножекконусные
- Цветзеленый, белый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки610 мм
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет