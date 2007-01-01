Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Kora black / dark gray, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Kora black / dark gray
7 оценок
6 190
Стул на металлокаркасе Kora black / dark gray - фото 1Стул на металлокаркасе Kora black / dark gray - фото 2Стул на металлокаркасе Kora black / dark gray - фото 3Стул на металлокаркасе Kora black / dark gray - фото 4Стул на металлокаркасе Kora black / dark gray - фото 5Стул на металлокаркасе Kora black / dark gray - фото 6Стул на металлокаркасе Kora black / dark gray - фото 7

Стул на металлокаркасе Kora black / dark gray

Артикул: CH-081-655
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - шенилл; Материал обивки - шенилл; Цвет ножек - черный; Ширина - 47; Глубина - 57; Высота - 89; Ширина сиденья - 44; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 47;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.38 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекконусные
  • Цветчерный, темно-серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки725 мм
  • Высота упаковки495 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

