Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина570 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6.38 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Тип ножекконусные
- Цветчерный, темно-серый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки725 мм
- Высота упаковки495 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет