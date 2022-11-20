Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Махатма velutto 32, серый - фото 1Стул на металлокаркасе Махатма velutto 32, серый - фото 2Стул на металлокаркасе Махатма velutto 32, серый - фото 3Стул на металлокаркасе Махатма velutto 32, серый - фото 4

Стул на металлокаркасе Махатма velutto 32, серый

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул на металлокаркасе Gabi, бордовый
Стул на металлокаркасе Gabi, бордовый
Следующий Стул Руджеро, золото
Стул на металлокаркасе Gabi, бордовый

Характеристики товара

Описание

Размеры упаковки

Вес
12.5 кг
Объем
0.29 куб. м

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина540 мм

Похожие товары

Стул Такер, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
8

Стул Такер, светло-серый деревянный

Стул Такер, красный деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, красный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
6

Стул Такер, красный деревянный

Стул Такер, голубой деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
138Хит

Стул Такер, голубой деревянный

Стул Такер, бежевый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
12

Стул Такер, бежевый деревянный

Стул Такер, золото деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, золото деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
9

Стул Такер, золото деревянный

Стул Такер, коричневый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
17

Стул Такер, коричневый деревянный

Стул Такер полубарный, белый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
14

Стул Такер полубарный, белый деревянный

Стул Такер полубарный, голубой деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
6

Стул Такер полубарный, голубой деревянный

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
21

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный

Стул Такер полубарный, графит деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, графит деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
12

Стул Такер полубарный, графит деревянный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол 13, произведённого компанией ChiedoCover
от990
5

Чехол 13

Настоящее фото товара Чехол 30, произведённого компанией ChiedoCover
от950
9

Чехол 30

Чехол 39 универсальныйНастоящее фото товара Чехол 39 универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150
8

Чехол 39 универсальный

Чехол 43, съемная обивка для стулаНастоящее фото товара Чехол 43, съемная обивка для стула, произведённого компанией ChiedoCover
от990
12

Чехол 43, съемная обивка для стула

Чехол 41, габардин белый Настоящее фото товара Чехол 41, габардин белый , произведённого компанией ChiedoCover
от490
13

Чехол 41, габардин белый

Настоящее фото товара Чехол 27, произведённого компанией ChiedoCover
от590
9

Чехол 27

Чехол на стул ФорестНастоящее фото товара Чехол на стул Форест, произведённого компанией ChiedoCover
от790
13

Чехол на стул Форест

Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками