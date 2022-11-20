Характеристики товара
Описание
Стул Нант выглядит совершенно аутентично. И это непременно подкупает. Основа из тикового дерева очаровывает своей натуральностью и необычной формой. Сетчатое сиденье – элемент ручной работы. Что еще может быть лучше для создания персонализированной, особой атмосферы на открытом пространстве? И правда, ничего больше не нужно. Разве что бокал вина. Стул состоит из цельной деревянной основы (массив тика) и плетеного сиденья. Тик в натуральной отделке, трубчатой структуры.
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина520 мм
- Длина490 мм
- Вес5.3 кг
- Материалдерево