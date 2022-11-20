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Стул Нант из тикового дерева темно-серый - фото 1Стул Нант из тикового дерева темно-серый - фото 2Стул Нант из тикового дерева темно-серый - фото 3

Стул Нант из тикового дерева темно-серый

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Нант выглядит совершенно аутентично. И это непременно подкупает. Основа из тикового дерева очаровывает своей натуральностью и необычной формой. Сетчатое сиденье – элемент ручной работы. Что еще может быть лучше для создания персонализированной, особой атмосферы на открытом пространстве? И правда, ничего больше не нужно. Разве что бокал вина. Стул состоит из цельной деревянной основы (массив тика) и плетеного сиденья. Тик в натуральной отделке, трубчатой структуры.

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина520 мм
  • Длина490 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материалдерево

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