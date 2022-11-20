Фотография Стул Ната, деревянный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Ната, деревянный

4.1
Оптовая цена при покупке от 10 штукот 4 090 ₽
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Стул Ната, деревянный
Стул Ната, деревянный
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Стул Ната, деревянный

4.1
4090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина400 мм
  • Материал каркасадерево
  • Высота820 мм

Популярные варианты обивки

BrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535ДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
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