Характеристики товара
Описание
Ширина: 39 см
Длина: 50 см
Высота: 86 см
Высота до сиденья: 46 см
Вес: 4 кг
Ширина: 39 см
Длина: 50 см
Высота: 86 см
Высота до сиденья: 46 см
Вес: 4 кг
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