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Стул Нави - фото 1

Стул Нави

5 оценок
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Стул Берн серый
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Стул Берн серый

Характеристики товара

Описание

Ширина: 39 см

Длина: 50 см

Высота: 86 см

Высота до сиденья: 46 см

Вес: 4 кг

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