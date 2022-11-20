Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина390 мм
- Глубина500 мм
- Вес4 кг
- Цветчерный
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Подстолье барное хромированное 1004
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
Барная стойка Парсон, белая
Трибуна для выступлений - 1
Трибуна №1
Трибуна с подставкой №1
Трибуна для выступлений - 2
Трибуна для выступлений - 3
Скамья "Лидер 8", 1500x300, бук, каркас золото
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло