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Стул Navy, черный, металлический

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Характеристики товара

Описание

Материал стула - сталь, самый прочный вариант.
Дополнительная оцинковка стали перед покраской позволяет использовать на улице (не ржавеют).
Увеличенная толщина профиля опорных ножек - 1,2 мм (вместо 1.0 мм.) делает стул более прочным - выдерживает до 150 кг.
Стопируются по 6 шт.

В коробке 4 шт
Размер упаковки - 0,24 м3
Габариты упаковки: Д450*Ш550*В980
Вес 25,2 кг

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес6.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки980 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки25.20 кг

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