Характеристики товара
Описание
Материал стула - сталь, самый прочный вариант.
Дополнительная оцинковка стали перед покраской позволяет использовать на улице (не ржавеют).
Увеличенная толщина профиля опорных ножек - 1,2 мм (вместо 1.0 мм.) делает стул более прочным - выдерживает до 150 кг.
Стопируются по 6 шт.
В коробке 4 шт
Размер упаковки - 0,24 м3
Габариты упаковки: Д450*Ш550*В980
Вес 25,2 кг
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина390 мм
- Глубина440 мм
- Вес6.3 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки980 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Вес упаковки25.20 кг