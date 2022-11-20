Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина390 мм
- Глубина440 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветсеребряный
Стол Лидер 1
Стул Хит 20мм - кожзам
Стол Лидер 4
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Чехол 02
Чехол 11, журавинка
Чехол 54, журавинка
Чехол для стола 02
Стол Лидер 9
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 11
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Чехол 37
Чехол 06
Чехол 13
Чехол 14
Чехол 55, журавинка
Чехол 23
Чехол 28
Чехол 38
Чехол 20
Чехол для стола 04
Чехол для стола 10
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Чехол 75 Premium
Стол Лидер 7
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Чехол Евро, журавинка
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Складной стол Виктория 180
Стол складной Хавьер 150
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари морилка Красное дерево, деревянный
Чехол 88 Premium
Чехол 90 Premium с карманом для подушки
Чехол 91 Premium двусторонний
Чехол 92 Premium
Чехол 95 Premium с подкладом
Чехол для стола 14
Чехол для стола 18
Чехол 03
Чехол 09
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Чехол 101
Стул Бриз
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
Комплект подушек для стула
Подстолье чугунное 1282
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Диван-кушетка Рекамье
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
Стул Офисный с пюпитром
Стул Фил
Стул Narisawa
Стул Barselona
Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный
Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне
Стул Eames Красный
Комплект стульев Eames бежевый x4
Стул Eames Коричневый
Стол Лидер 2, уличный из реек
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Стул Венский, белый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
Стул Tolix барный Желтый глянцевый
Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, серый деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Ницца с подлокотниками
Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый
Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый
Чехол 01 на стул Кьявари, синий
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Турин, бархат пудровый, золотые ножки
Стул Турин, коричневая экокожа, черные ножки
Стул Лион, вельвет с ромбами, розовый
Чехол Е08 на стул Eames
Стул Лион, велюр серый
Стул Валенсия, бархат, угольный
Чехол 42, габардин бежевый
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Стул барный Валенсия, голубой
Стул барный Малави белый
Стул Консек барный, мягкий, золотой
Стул Лофт-11 Н
Стул Лофт-12
Стул Лофт-12 М барный
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный
Стул Самба с пюпитром
Стул Изо СТ
Стул Eames DAW черный
Стул Eames DSR черный
Стул Eames светло-оранжевый
Стул Eames голубой
Стул Микс
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Стул С-15
Стул С-10, с подлокотниками
Стул прозрачный Алегра янтарный
Стул Гаузи с деревянными ножками голубой
Стул С-16, с подлокотниками
Стул Дублин лепесток перца
Стул Дублин тоффи
Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
Стул барный Фокс 75 белый
Стул ЛТ С15382
Стул ЛТ С15380
Стул ЛТ С16412
Стул Eames DSW DEEP, белые ножки
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Стул Eames M белый
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Такеши
Стол складной Натали белый
Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан
Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая
Стол Лофт 13
Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая
Стул Chic кварцевый
Стул Sylvie, темно-серый
Чехол 02, спандекс бирюзовый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кроссбэк зеленый патина
Стул Army
Стул Bridell