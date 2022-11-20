Стул Navy, серебряный

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина440 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсеребряный

Популярные варианты обивки

КраснаяКрасная
ЗеленыйЗеленый
БежевыйБежевый
221/08 мальборо221/08 мальборо
MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
WhiteWhite
1818
blackblack
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Стул Наполеон Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
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Стул Наполеон Черный, деревянный

Стул Наполеон Зеленый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
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8

Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49022
9 490 ₽Оптовая цена
13

Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Soft барный СеребристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix Soft барный Серебристый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99018
8 490 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood барный Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
6 99027
9 490 ₽Оптовая цена
8

Стул Tolix Wood барный Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Стул Tolix барный Желтый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Tolix барный Желтый глянцевый

В наличии 75 шт.
Стул Tolix Arms Soft барный серебристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix Arms Soft барный серебристый

В наличии 100 шт.
Стул Такер, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
8

Стул Такер, светло-серый деревянный

Стул Такер, серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
8

Стул Такер, серый деревянный

Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
14

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
11

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20

Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена
10

Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стул Кристалл Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
15

Стул Кристалл Красный, пластиковый

Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 70 шт.
Стул Ницца с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Ницца с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
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Оптовая цена
10

Стул Ницца с подлокотниками

Чехол 01 на стул Кьявари, зеленыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
11

Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый

Чехол 01 на стул Кьявари, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
8

Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый

Чехол 01 на стул Кьявари, синийНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от490
11

Чехол 01 на стул Кьявари, синий

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

Стул Турин, бархат пудровый, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Турин, бархат пудровый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Турин, бархат пудровый, золотые ножки

В наличии 1 шт.
Стул Турин, коричневая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Турин, коричневая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
6

Стул Турин, коричневая экокожа, черные ножки

Стул Лион, вельвет с ромбами, розовый Настоящее фото товара Стул Лион, вельвет с ромбами, розовый , произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
5

Стул Лион, вельвет с ромбами, розовый

Чехол Е08 на стул EamesНастоящее фото товара Чехол Е08 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
от850
10

Чехол Е08 на стул Eames

Стул Лион, велюр серыйНастоящее фото товара Стул Лион, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99037
10 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Лион, велюр серый

В наличии 100 шт.
Стул Валенсия, бархат, угольныйНастоящее фото товара Стул Валенсия, бархат, угольный, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
8

Стул Валенсия, бархат, угольный

Настоящее фото товара Чехол 42, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
114Хит

Чехол 42, габардин бежевый

В наличии 18 шт.
Стул барный Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
84Хит

Стул барный Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 23 шт.
Стул барный Валенсия, голубойНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
13

Стул барный Валенсия, голубой

Стул барный Малави белыйНастоящее фото товара Стул барный Малави белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
13

Стул барный Малави белый

В наличии 100 шт.
Стул Консек барный, мягкий, золотойНастоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
6

Стул Консек барный, мягкий, золотой

Стул Лофт-11 ННастоящее фото товара Стул Лофт-11 Н, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
14

Стул Лофт-11 Н

Стул Лофт-12Настоящее фото товара Стул Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
8

Стул Лофт-12

Стул Лофт-12 М барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
13

Стул Лофт-12 М барный

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой

Табурет Лофт-12 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 М барный с подножкой

Табурет Лофт-12 НМ барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
12

Табурет Лофт-12 НМ барный

Стул Самба с пюпитромНастоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
6

Стул Самба с пюпитром

Стул Изо СТНастоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
8

Стул Изо СТ

Стул Eames DAW черныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 99038
7 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Eames DAW черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames DSR черныйНастоящее фото товара Стул Eames DSR черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 59049
8 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Eames DSR черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames светло-оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames светло-оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames светло-оранжевый

В наличии 100 шт.
Стул Eames голубойНастоящее фото товара Стул Eames голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
9

Стул Eames голубой

В наличии 100 шт.
Стул МиксНастоящее фото товара Стул Микс, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
109Хит

Стул Микс

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый

В наличии 25 шт.
Стул С-15Настоящее фото товара Стул С-15, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
14

Стул С-15

Стул С-10, с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул С-10, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
10

Стул С-10, с подлокотниками

Стул прозрачный Алегра янтарныйНастоящее фото товара Стул прозрачный Алегра янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
11

Стул прозрачный Алегра янтарный

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Гаузи с деревянными ножками голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
14

Стул Гаузи с деревянными ножками голубой

Стул С-16, с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул С-16, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
10

Стул С-16, с подлокотниками

Стул Дублин лепесток перцаНастоящее фото товара Стул Дублин лепесток перца, произведённого компанией ChiedoCover
4 950
Оптовая цена
8

Стул Дублин лепесток перца

Стул Дублин тоффиНастоящее фото товара Стул Дублин тоффи, произведённого компанией ChiedoCover
4 950
Оптовая цена
14

Стул Дублин тоффи

В наличии 520 шт.
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59027
2 150 ₽
8

Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Стул ЛТ С15382Настоящее фото товара Стул ЛТ С15382, произведённого компанией ChiedoCover
7 500
Оптовая цена
5

Стул ЛТ С15382

Стул ЛТ С15380Настоящее фото товара Стул ЛТ С15380, произведённого компанией ChiedoCover
7 450
Оптовая цена
7

Стул ЛТ С15380

В наличии 53 шт.
Стул ЛТ С16412Настоящее фото товара Стул ЛТ С16412, произведённого компанией ChiedoCover
6 350
Оптовая цена
5

Стул ЛТ С16412

В наличии 165 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
15

Стул Eames DSW DEEP, белые ножки

Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
10

Стул Eames DSW DEEP, черные ножки

Стул Eames M белыйНастоящее фото товара Стул Eames M белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Стул Eames M белый

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубойНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79016
3 290 ₽
11

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой

Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
11

Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул ТакешиНастоящее фото товара Стул Такеши, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
5

Стул Такеши

Стол складной Натали белыйНастоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
15

Стол складной Натали белый

Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
5

Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 800
9

Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая

Стол Лофт 13Настоящее фото товара Стол Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
6

Стол Лофт 13

Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59027
2 150 ₽
8

Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая

Стул Chic кварцевыйНастоящее фото товара Стул Chic кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 700
Оптовая цена
8

Стул Chic кварцевый

Стул Sylvie, темно-серыйНастоящее фото товара Стул Sylvie, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 450
Оптовая цена
12

Стул Sylvie, темно-серый

Чехол 02, спандекс бирюзовыйНастоящее фото товара Чехол 02, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от650
13

Чехол 02, спандекс бирюзовый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк зеленый патина

Стул ArmyНастоящее фото товара Стул Army, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
12

Стул Army

Стул BridellНастоящее фото товара Стул Bridell, произведённого компанией ChiedoCover
15 190
Оптовая цена
11

Стул Bridell