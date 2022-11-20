Характеристики товара
Описание
Современный вариант обеденного стула в тканевой обивке представляет собой идеальное сочетание эстетики и функциональности. Он обладает простыми и лаконичными линиями, которые позволят ему органично вписаться в обеденную зону. Сиденье и спинка украшены контрастным кантом. Прочный металлический каркас способен выдерживать большие нагрузки.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 110*60*48
Вес брутто: 17,000
Объем: 0,320
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина610 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья550 мм
- Глубина сиденья610 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес7.5 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Обивкавелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1100 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.32 м3
- Вес упаковки17 кг