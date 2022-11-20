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Стул Найла, серый

Артикул: CH-051-588
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный вариант обеденного стула в тканевой обивке представляет собой идеальное сочетание эстетики и функциональности. Он обладает простыми и лаконичными линиями, которые позволят ему органично вписаться в обеденную зону. Сиденье и спинка украшены контрастным кантом. Прочный металлический каркас способен выдерживать большие нагрузки.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 110*60*48
Вес брутто: 17,000
Объем: 0,320

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья610 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес7.5 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1100 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Вес упаковки17 кг

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