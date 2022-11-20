Характеристики товара
Описание
Размеры упаковки
Размер упаковки (ДхШхВ)
525 x 465 x 935 мм
Вес
6.25 кг
Объем
0.054 куб. м
Основные характеристики
- Высота1010 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина420 мм
- Глубина550 мм
Размеры упаковки
Размер упаковки (ДхШхВ)
525 x 465 x 935 мм
Вес
6.25 кг
Объем
0.054 куб. м
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный