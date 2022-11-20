Стул NEPAL GREEN на черном каркасе
Сиденье - высококачественный плотный велюр серии BLUVEL.
Ножки стула - металл в черном цвете.
Упакован - 4 шт./1 кор
Высота (см) 88
Ширина (см) 46
Длина (см) 46
Количество мест 0,25
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 46
Глубина стула (см) 46
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 47
Высота стула (см) 88
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 7
Объем (м3) 0,076
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Зеленый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Стул TINTIN зеленый
Стул ГЕММА изумрудный
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt
Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)