Стул NEPAL GREY на черном каркасе
Сиденье - высококачественный плотный велюр серии BLUVEL.
Ножки стула - металл в черном цвете.
Упакован - 4 шт./1 кор
Высота (см) 88
Ширина (см) 46
Длина (см) 46
Количество мест 0,25
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 46
Глубина стула (см) 46
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 47
Высота стула (см) 88
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 7
Объем (м3) 0,076
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Серый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
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Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt