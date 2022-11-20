Стул NEPAL GREY на черном каркасе

8 оценок

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Стул NEPAL GREY на черном каркасе

4.6
7 450 ₽
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Стул NEPAL GREEN на черном каркасе

Характеристики товара

Описание

Стул NEPAL GREY на черном каркасе
Сиденье - высококачественный плотный велюр серии BLUVEL.
Ножки стула - металл в черном цвете.
Упакован - 4 шт./1 кор

Высота (см) 88
Ширина (см) 46
Длина (см) 46
Количество мест 0,25
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 46
Глубина стула (см) 46
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 47
Высота стула (см) 88
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 7
Объем (м3) 0,076
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Серый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

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Основные характеристики

  • Глубина460 мм
  • Длина470 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина460 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота880 мм
  • Объём упаковки0.076 м3

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