Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина490 мм
- Глубина550 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияРоссия
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