Стул Nepal P, серый гексагон, велюр/ черный каркас
6 450 ₽
Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 2 кор
Вес брутто: 7,9
Объем: 0.128
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