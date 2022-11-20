Стул Ники бирюзовый

12 оценок

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Стул Ники бирюзовый

4.6
19 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт

Габариты: 84*57.5*55

Вес брутто: 11,4

Обьем: 0,11

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес4.7 кг
  • Цветголубой, золотой
  • Страна изготовленияКитай

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