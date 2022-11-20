Характеристики товара
Описание
Стильный стул с металлическим каркасом золотого цвета. Обивка выполнена из мягкого велюра. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют. Такая модель стула прекрасно дополнит интерьер кухни или гостиной в современном стиле.
1 коробка / 2 шт
Габариты: 84*57.5*55
Вес брутто: 11,4
Обьем: 0,27
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Глубина565 мм
- Вес4.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Цветголубой, золотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки840 мм
- Высота упаковки575 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Объём упаковки0.27 м3
- Вес упаковки11.40 кг