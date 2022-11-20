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Стул Ники бирюзовый

Артикул: CH-049-452
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный стул с металлическим каркасом золотого цвета. Обивка выполнена из мягкого велюра. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют. Такая модель стула прекрасно дополнит интерьер кухни или гостиной в современном стиле.

1 коробка / 2 шт
Габариты: 84*57.5*55
Вес брутто: 11,4
Обьем: 0,27

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Глубина565 мм
  • Вес4.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветголубой, золотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки575 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Вес упаковки11.40 кг

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